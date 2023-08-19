В Аргентине фаворитом президентской гонки стал кандидат, считающий государство врагом

В Аргентине фаворитом в гонке за президентское кресло стал недавний аутсайдер с крайне радикальными и подчас эксцентричными взглядами.

Речь идет о "анархокапиталисте" и "палеолибертарианце", противнике абортов и сторонник свободной любви Хавьере Милее, пишет "Ъ". Ранее он говорил, что "считает государство врагом, а правительство – "сборищем крыс"".

Он может стать президентом Аргентины в октябре, когда в стране пройдут выборы.