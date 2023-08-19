Для пострадавших от взрыва на АЗС в Махачкале собрали 40 миллионов

40 млн руб. за три дня было собрано фондом "Все вместе" в помощь семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на АЗС в Махачкале.

Деньги собрали более 380 человек, среди которых – представители бизнеса, депутаты, чиновники и просто неравнодушные граждане, сообщает администрация главы Дагестана.

Напомним, ЧП произошло 14 августа. Пожар, который привел к взрыву и многочисленным жертвам начался в здании автосервиса, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы. Пожару предшествовали работы по техническому обслуживанию автомобилей. Огонь перекинулся на соседнее помещение. Следователи подтвердили, что в нем хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Произошел взрыв. Предварительная мощность взрыва, по источникам канала, оценивается в 35 т в тротиловом эквиваленте.