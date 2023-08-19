В Югре бабушке передали цветы от внука, находящегося в хоне СВО

Боец из ХМАО, участвующий в специальной военной операции, попросил добровольцев передать его бабушке, живущей в Советском, письмо и цветы. Это получилось сделать.

Гуманитарный добровольческий корпус округа сообщил, что его добровольцы Юлия Зубчик и Нина Луткова "с радостью выполнили пожелание".

Напомним, ранее в Сургуте собраны три десятка портфелей для детей из Макеевки в рамках федеральной акции "Собери ребенка в школу". Организаторы социального мероприятия поддерживают школьников более 10 лет. По словам исполнительного секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Алены Соловьевой, для детей из Макеевки собраны 30 портфелей. В ближайшее время 65 рюкзаков вручат детям участников специальной военной операции, ребятам с врожденными пороками развития и из многодетных и малоимущих семей.