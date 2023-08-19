19 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

КНР начала военные учения вокруг Тайваня

Китай начал военные учения вокруг Тайваня. В распространенном представителем восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявлении говорится, что НОАК проводит вокруг острова "совместное военно-морское и воздушное патрулирование для проверки боеготовности".
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В его задачу, как следует из заявления, входят также "совместные учения и тренировка военно-морских и военно-воздушных сил", пишет "Интерфакс". Особое внимание уделяется координации действий кораблей и самолетов и установление контроля с целью проверки "реальных боевых возможностей".

Отметим, ранее президент США Джо Байден выразил намерение обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Запрос Белого дома направлен на ускорение поставок оружия Тайваню на фоне якобы растущей угрозы со стороны Китая. Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на $345 млн.

Теги: Китай, Тайвань, КНР, учения


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