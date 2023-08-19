19 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Орлов, Куйвашев и Махонин назвали главные черты Екатеринбурга

Различные политики поздравили Екатеринбург с 300-летием, которое город отмечает сегодня. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 19 августа записал видеопоздравление, в котором поздравил жителей и гостей уральской столицы с юбилеем.

"Нас всех объединяет любовь к Екатеринбургу. К городу с неповторимым очарованием и характером, богатым архитектурным наследием, уютными парками и скверами. Мы заслуженно носим статус столицы Урала и по праву являемся одним из ключевых экономических центров России. Здесь находятся самые передовые отрасли, научно-образовательные центры, спортивные объекты мирового уровня, крупнейшие компании и предприятия", - цитирует Орлова администрация Екатеринбурга.

Поздравил жителей Екатеринбурга с 300-летием губернатор соседнего Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, два региона связывает общая история.

"Столицы регионов создавали как города-заводы в один и тот же год. Вместе мы развивали промышленность страны, а в годы войны стали единым оборонным щитом", - сказал Махонин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 августа на торжественном собрании, посвященном юбилею столицы Среднего Урала, сообщил, что главной движущей силой в развитии Екатеринбурга на протяжении всей его 300-летней истории были и остаются горожане.

"Свой трехсотый день рождения мегаполис встречает полным сил, обновленным, красивым, успешным. Впереди у нас еще много планов, много идей. Уверен, что они будут успешны, поскольку их главной движущей силой являются екатеринбуржцы – люди, преданно любящие город", – сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, 18 августа в Екатеринбурге вскрыли капсулу времени, которая была заложена полвека назад жителями советского Свердловска. Саркофаг опустили в землю в Историческом сквере в 1973 г., и вот, к празднованию 300-летия столицы Урала потомки, наконец, смогли ее увидеть. Увы, многие екатеринбуржцы ожидали, что капсулу не только поднимут, но и вскроют, однако ведущие поспешили огорчить горожан: вскрытие произойдет в историческом музее Екатеринбурга только через несколько дней. Увидеть такой момент не получится, но все содержимое будет выставлено в том же музее уже в ближайшее время. Текст послания будет озвучен в ноябре, в исторический день рождения города.

Теги: Алексей Оршлов, Дмитрий Махонин, Екатеринбург, 300-летие Екатеринбурга


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