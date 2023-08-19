Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону.
Глава государства заслушал доклады начальника генерального штаба вооруженных сил России Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки, сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, ранее стало известно, что российские войска полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра в Херсонской области.