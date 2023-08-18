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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Следователи возбудили уголовное дело из-за отравления детей на тюменском горячем источнике

По факту отравления несовершеннолетних детей на горячем источнике в Тюменском районе возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве сообщили, что трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения во время посещения источника почувствовали недомогание и были госпитализированы. Предположительно, они отравились парами хлора. На место происшествия выехали криминалисты СУ СК РФ по Тюменской области. Изымается вся необходимая документация, следователями изучается видеозапись, представляющая интерес для следствия. Роспотребнадзором взяты пробы воды для установления причин случившегося.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального управления.

Отметим, что прокуратура ранее сообщала, что всего на ухудшение самочувствия пожаловалось 13 детей, но только трем потребовалась госпитализация. Ведомство проводит проверку.

Теги: отравление, хлор, бассейн, дети


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Ранее 18.08.2023 21:08 Мск В Тюмени дети отравились хлором на горячем источнике

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