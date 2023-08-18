Российские войска полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра

Российские войска полностью зачистили от ВСУ левый берег Днепра в Херсонской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По данным издания, в районе Казачьих Лагерей подразделениями группировки "Днепр" полностью ликвидированы остатки украинских боевиков и наемников, левый берег контролируется подразделениями ВС Россиию

Вооруженные силы пресекают попытки противника форсировать Днепр в районе Казачьих Лагерей огнем артиллерии, а летчики круглосуточно патрулируют этот участок боевых действий. Сейчас подразделения инженерных войск разминируют местность в районе Казачьих Лагерей от неразорвавшихся снарядов и взрывных устройств.