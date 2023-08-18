Прямо в зоне СВО состоялось награждение государственными наградами добровольческого батальона «Урал» ЦВО

Награждение военнослужащих добровольческого батальона «Урал» Центрального военного округа (ЦВО), отличившихся в ходе выполнения боевых задач, состоялось на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства.

Вручение военнослужащим государственных наград в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего проводилось командованием ЦВО в одном из передовых районов вблизи линии боевого соприкосновения.

Медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», а также знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени были удостоены военнослужащие штурмового отряда, проявившие мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач. К высокой награде «Орден Мужества» был представлен один военнослужащий боевого подразделения.

Старшина роты, боец с позывным "Алик" рассказал, что его подразделение в ходе наступления ВСУ уничтожило боевую технику и живую силу противника и смогло захватить украинский опорник. Боец за умелые и грамотные действия был награжден орденом Мужества.

"Хотел бы поблагодарить командира отряда, комбата и командира роты за организацию грамотной, четкой и слаженной работы подразделения", - отметил боец.

Напомним, добровольческий батальон «Урал» Центрального военного округа был сформирован в Екатеринбурге. В состав батальона входят добровольцы, которые имеют боевой опыт в вооружённых конфликтах. После проведения боевого слаживания батальон успешно выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО.