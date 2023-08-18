18 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Министру по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании запретили въезд в Россию

Россия ввела ответные санкции в отношении 54 граждан Великобритании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

"Стоп-лист" дополнили представители политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса. В частности, въезд в Россию запрещен министру по делам культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер. В сообщении отмечается, что Фрейзер ответственна за "спортивную изоляцию России".

Также санкции введены в отношении замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, ответственной за поставки на Украину вооружений, включая снаряды с обедненным ураном.

Кроме того, в список включены причастный к выдаче ордера на арест российского руководства прокурор Международного уголовного суда, британец Карим Хан, руководство частной военно-разведывательной компании Prevail Partners, участвующие в сборе и предоставлении украинским спецслужбам разведывательных сведений, русофобски заряженные функционеры и корреспонденты британских СМИ, таких как "Би-Би-Си", "Гардиан Медиа Групп" и "Дейли Телеграф".

В ведомстве подчеркнули, что расширение списка санкций будет продолжено.

Теги: санкции, контрсанкции, стоп-лист, МИД РФ, Люси Фрейзер, Аннабель Голди


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