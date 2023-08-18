Александр Авдеев: Во Владимирской области институт сельских старост - это «армия помощников» людям

18 августа во Владимире состоялось областное торжественное мероприятие, посвященное Дню сельского старосты. В нём приняли участие Губернатор Александр Авдеев, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв, сенатор Российской Федерации Ольга Хохлова, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев и другие официальные лица.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, в зале собрались 500 старост со всех уголков Владимирской области – они принимали поздравления за всех своих коллег и товарищей: в настоящее время в регионе трудится около 1200 сельских старост. Благодаря своему неравнодушию, искреннему радению о малой родине, они являются настоящими двигателями развития своих территорий. При их непосредственном участии решаются важные вопросы благоустройства и жизнеобеспечения, воспитания подрастающего и активной социальной жизни старшего поколения земляков.

«Мы собрались, чтобы поблагодарить тех, кто бескорыстно, по зову сердца помогает людям в деревнях и сёлах, настоящих подвижников – старост. Вы всегда на переднем крае в решении вопросов села, которые перекликаются с национальной задачей повышения качества жизни людей. Институт сельских старост активно развивается. Эта «армия помощников» – не власти, а людям. Видим, как благодаря усилиям старост преображаются наши населённые пункты», – подчеркнул Александр Авдеев.

За активную общественную работу, большой личный вклад в решение социальных вопросов жителей сельских населённых пунктов Губернатор вручил памятные знаки «Сельскому старосте. За добросовестный труд» Наталье Афониной (д.Новое Аннино Петушинского района), Нине Волковой (д.Литвиново города Кольчугино), Марине Гришиной (д.Мичурино Судогодского района), Наталье Гуреевой (c.Суворотское Суздальского района), Татьяне Кочергиной (д.Злобино Меленковского района), Наталье Малининой (д.Овсянниково Ковровского района), Любови Маняхиной (д.Бынино Киржачского района), Ирине Никоноровой (п.Бурино города Вязники), Антонине Новиковой (с.Драчево Селивановского района), Любови Ножкиной (д.Остров Камешковского района), Анастасии Селивановой (с.Зиновьево Александровского района), Валентине Семёновой (пос.Галицы Гороховецкого района), Алексею Старцеву (с.Кузьмадино Юрьев-Польского района), Ольге Суминой (пос.Механизаторов округа Муром), Марине Сутягиной (с.Лазарево Муромского района), Виктору Тарасову (д.Вежболово Собинского района) и Владимиру Чиркову (д.Залесье Гусь-Хрустального района).

Памятных часов от Губернатора области за большой личный вклад в развитие территориального местного самоуправления удостоены старосты Татьяна Абрамова (д.Володино и Самарино Александровского района), Нина Герасимова (с.Усолье Камешковского района), Николай Игушев (с.Григорьево Гусь-Хрустального района) и Алексей Якимов (д.Федорково и Мясниково Гороховецкого района).

За большой личный вклад в развитие института сельских старост во Владимирской области Благодарственным письмом регионального правительства награждён ветеран государственной службы Юрий Павлов.

После того, как федеральное законодательство выделило сельских старост в отдельный институт, заметно выросла их поддержка и на уровне региона. Сельские активисты получили право выступления от имени односельчан на заседаниях поселковых и районных советов, могут участвовать в принятии решений по благоустройству населённых пунктов, организовывать встречи, субботники и другие мероприятия.

«Староста на селе – главный человек. Со всеми вопросами люди идут к нам, и мы берёмся за их решение, круглосуточно и без выходных. Работаем в тесном контакте с администрацией муниципального образования и района, с депутатами, в том числе Законодательного Собрания. Ни один наш вопрос не остался без ответа, всегда есть помощь и подсказка. Спасибо Губернатору и Правительству области за программу «50 на 50» – мы активно в ней участвуем. Уже не раз удваивали собранные жителями средства, это помогло нам немало сделать для родного села. Люди охотно собирают денежки, потому что видят – они идут на благое дело», – сказала староста села Усолье Камешковского района Нина Герасимова.

В ответ Александр Авдеев предложил обновить этот инструмент поддержки инициатив граждан: «Рассмотрим увеличение объёма средств программы, чтобы изменить пропорцию: не 50 на 50, а 40 на 60 или даже 30 на 70. Людям это интересно. Сможем поддержать больше инициатив жителей, возможность бюджетная – есть!» Это предложение сельские активисты встретили с большим воодушевлением.

Глава региона также сообщил, что расширяются меры поддержки и самих старост. Так, с 1 октября значительно вырастет компенсация их расходов на транспорт и связь. Свою эффективность показало внедрение программы обучения сельских старост: весной прошли первые семинары для 150 человек из всех районов. Старостам приходится погружаться в самые разные темы, ведь для односельчан они в одном лице и юристы, и коммунальщики, и социальная служба, и переговорщики, и психологи. Сельские лидеры должны быть «подкованными», чтобы эффективно привлекать средства на решение местных вопросов. Такие возможности, например, даёт участие во Всероссийском конкурсе на лучшую муниципальную практику и областной конкурс «Самая красивая деревня».

А в следующем году в регионе будет запущен новый конкурс на лучшего сельского старосту – «Важные дела Владимирской деревни». Его победители получат денежные призы, а сельское поселение, к которому относится староста, – средства на решение местных вопросов. Этим же целям будет способствовать областная Ассоциация сельских старост: она объединит лидеров села для улучшения взаимодействия с местной и областной властью. Общественную инициативу по созданию Ассоциации поддержал Губернатор.

«Институту старост Владимирской области уже более 25 лет. Это очень важная работа – трудная и многогранная. Ассоциация нужна, чтобы объединить наших старост, повысить их статус, саккумулировать накопленный опыт, распространить эффективные практики на всю область. Это позволит делать больше добрых дел на благо нашего региона!» – подчеркнул Александр Захаров.