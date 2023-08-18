Похитив у ЗиД почти 142 миллиона, экс-депутат заксобрания Прикамья вернул 32 тысячи

За четыре года нахождения в местах лишения свободы Егор Заворохин выплатил в пользу Машиностроительного завода имени Дзержинского (ЗиД) лишь 32,5 тыс. руб., сообщает РБК-Пермь.

Это составляет 0,02% от исковых требований в 141,9 млн руб. Отказав в признании банкротом, арбитраж ввёл в отношении бывшего исполнительного директора ЗиД, экс-депутата заксобрания Пермского края Заворохина процедуру реструктуризации долгов.



Началом срока для Егора Заворохина стало 14 июня 2019 года, окончанием обозначено 6 декабря 2024 года.

Как сообщало Накануне.RU, в июне 2019 года Мотовилихинский суд Перми признал Егора Заворохина виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил его к семи годам лишения свободы, затем это наказание было уменьшено на полгода. В настоящее время он отбывает наказание в СИЗО №1 в Перми.