Андрей Симановский удостоен звания почетного гражданина Екатеринбурга

Андрей Симановский входит в число крупнейших меценатов региона и активно участвует в развитии Екатеринбурга, поддерживает врачей и больницы региона, возрождает духовные и культурные ценности нашей страны.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на торжественном приеме в честь 300-летия Екатеринбурга сообщил о присвоении соучредителю Фонда святой Екатерины и владельцу компании «Сима-Ленд» Андрею Симановскому звание почетного гражданина столицы Урала.



