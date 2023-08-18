Коммунисты заступились за священника, освятившего памятник Сталину

Партия "Коммунисты России" направила обращение Патриарху Кириллу с просьбой прекратить проверку участия священников РПЦ в открытии памятника Иосифу Сталину в Великих Луках.

Председатель партии Сергей Малинкович заявил, что "в народной душе товарищ Сталин давно уже причислен к лику святых", передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что участвовавшие в открытии памятника священнослужители провели чин освящения монумента.

Сегодня стало известно, что Московская патриархия взяла на контроль ситуацию с "освящением" памятника Сталину в Великих Луках. Об этом сообщил заместитель управляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

Она назвал ситуацию "совершенно возмутительной". Епископ не согласился со словами священника, который заявил на церемонии, что благодаря гонениям на церковь при Сталине появилось "много новомучеников и исповедников".

"Злодеяния от этого меньшим злом не становятся", - написал епископ Зеленоградский Савва.

Как сообщалось ранее, Великолукская епархия РПЦ начала служебную проверку по поводу участия священнослужителей этого подразделения Псковской митрополии в открытии памятника Иосифу Сталину. Открытие состоялось 15 августа и вызвало широкий общественный резонанс.

В сообщении на сайте епархии говорится, что священники приняли участие в этом мероприятии "без благословения и согласования с епархиальным управлением".