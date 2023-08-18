18 Августа 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинская область получит 300 млн рублей на обновление автобусного парка

Челябинская область получит казначейский кредит 300 млн рублей на обновление автобусного парка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ, президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил заявки 18 регионов на обновление автобусного парка благодаря инструменту специальных казначейских кредитов. Регионы получат 4,4 млрд рублей.

В общем между 73 регионами распределили казначейские кредиты на 50 млрд рублей для покупки новых автобусов.

Теги: казначейский кредит, автобусы,


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