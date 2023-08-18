Замминистра обороны Цаликов запустил процедуру банкротства Военторга, чтобы не отдавать долги Пригожину

18 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальный рейтинг" тестируют на таксистах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК В России
Фото: ТАСС/ Стоян Васев

Замминистра обороны Цаликов запустил процедуру банкротства Военторга, чтобы не отдавать долги Пригожину

В России запустили процедуру банкротства Военторга, чтобы не возвращать долги главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Соответствующую информацию приводят авторы Telegram-канала «Кремлевский Шептун».

По закрытой информации, два дня назад заместитель министра обороны России Руслан Цаликов собрал совет. В ходе совещания было принято решение по запуску процедуры банкротства Военторга. Сделано это было для того, чтобы не возвращать долги главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину за организацию питания. Общая сумма достигает 40 миллиардов рублей.

Отметим, что группа компаний «Конкорд» за 10 лет смогла выстроить уникальную логистическую цепочку, позволившую без сбоев обеспечить более миллиона военнослужащих РФ качественным питанием. Однако в конце июня контракты с поставщиком были разорваны, а на его место пришла RBE Group, после работы которой «Конкорд» в 2013 году был вынужден восстанавливать российский военпит.

RBE Group последние несколько лет занималась исполнением контрактов РЖД – организацией питания пассажиров, уборкой вагонов, стиркой белья и даже предоставлением доступа к интернету. При этом у компании наблюдались серьезные проблемы с процессом предоставления услуг.

Однако это не помешало Министерству обороны в начале июля без конкурса заключить контракты на поставки питания с RBE Group. Последствия такого решения не заставили себя ждать. Через некоторое время в армии начался продовольственный кризис.

При этом Пригожин в начале июня отказался участвовать в потенциально коррупционных схемах Министерства обороны по организации питания в зоне СВО. Дело в том, что после изменения стоимости продуктового набора (сутодачи) в сторону увеличения до 358 рублей в сутки и выше в зависимости от цены, заявленной поставщиками, глава ЧВК «Вагнер» указал, что осуществлять контроль стоимости набора продуктов станет невозможным.

«Считаю, что данное решение может нанести удар по моей деловой репутации, так как эти изменения не отвечают интересам Российской Федерации. Ввиду сложившихся обстоятельств прошу освободить Компанию «Конкорд» и группу Компаний от обязательств по организации питания военнослужащих в зоне СВО по новым условиям, в связи с тем, что считаю невозможным принимать участие в бесконтрольном разбазаривании денежных средств», — заявлял Пригожин.

Журналисты подчеркивали, что таким образом Пригожин отказался от нескольких миллиардов рублей, чтобы не участвовать в схемах Минобороны.

Теги: военторг, банкротство, чвк вагнер, евгений пригожин, конкорд, минобороны, сво


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети