Замминистра обороны Цаликов запустил процедуру банкротства Военторга, чтобы не отдавать долги Пригожину

В России запустили процедуру банкротства Военторга, чтобы не возвращать долги главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Соответствующую информацию приводят авторы Telegram-канала «Кремлевский Шептун».

По закрытой информации, два дня назад заместитель министра обороны России Руслан Цаликов собрал совет. В ходе совещания было принято решение по запуску процедуры банкротства Военторга. Сделано это было для того, чтобы не возвращать долги главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину за организацию питания. Общая сумма достигает 40 миллиардов рублей.

Отметим, что группа компаний «Конкорд» за 10 лет смогла выстроить уникальную логистическую цепочку, позволившую без сбоев обеспечить более миллиона военнослужащих РФ качественным питанием. Однако в конце июня контракты с поставщиком были разорваны, а на его место пришла RBE Group, после работы которой «Конкорд» в 2013 году был вынужден восстанавливать российский военпит.

RBE Group последние несколько лет занималась исполнением контрактов РЖД – организацией питания пассажиров, уборкой вагонов, стиркой белья и даже предоставлением доступа к интернету. При этом у компании наблюдались серьезные проблемы с процессом предоставления услуг.

Однако это не помешало Министерству обороны в начале июля без конкурса заключить контракты на поставки питания с RBE Group. Последствия такого решения не заставили себя ждать. Через некоторое время в армии начался продовольственный кризис.

При этом Пригожин в начале июня отказался участвовать в потенциально коррупционных схемах Министерства обороны по организации питания в зоне СВО. Дело в том, что после изменения стоимости продуктового набора (сутодачи) в сторону увеличения до 358 рублей в сутки и выше в зависимости от цены, заявленной поставщиками, глава ЧВК «Вагнер» указал, что осуществлять контроль стоимости набора продуктов станет невозможным.

«Считаю, что данное решение может нанести удар по моей деловой репутации, так как эти изменения не отвечают интересам Российской Федерации. Ввиду сложившихся обстоятельств прошу освободить Компанию «Конкорд» и группу Компаний от обязательств по организации питания военнослужащих в зоне СВО по новым условиям, в связи с тем, что считаю невозможным принимать участие в бесконтрольном разбазаривании денежных средств», — заявлял Пригожин.

Журналисты подчеркивали, что таким образом Пригожин отказался от нескольких миллиардов рублей, чтобы не участвовать в схемах Минобороны.