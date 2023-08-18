18 Августа 2023
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Фото: Официальынй telegram-канал Правительства России

В Правительстве сообщили, как россияне будут отдыхать в 2024 году

Правительство России утвердило производственный календарь на 2024 г. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней.

В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно. Кроме того, нерабочие дни перенесены с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля, с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 г.

Производственный календарь-2024(2023)|Фото: Официальынй telegram-канал Правительства России

Теги: Производственный календарь, праздники, выходные, рабочие дни


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