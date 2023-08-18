56 человек отравились шаурмой во Владимире

Во Владимире 56 человек отравились шаурмой, среди них - 13 детей, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

По предварительным результатам лабораторных исследований, пища была заражена сальмонеллой.

По данным прокуратуры, все отравившиеся ели шаурму не в одном заведении, а в нескольких различных. Проверка проводится в шести предприятиях быстрого питания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Магнитогорске был локализован очаг сальмонеллеза. Заболевание зарегистрировано у 36 посетителей кафе "Хорошее место", в том числе у восьми детей. Предполагается, что посетители заразились из-за употребления шаурмы и салатов.