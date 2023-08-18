Кадыров открыл Деревню Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

18 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальный рейтинг" тестируют на таксистах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт Свердловская область
Фото: све.рф

Кадыров открыл Деревню Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открыли Деревню Международного фестиваля университетского спорта, знакомую местным жителям по старому названию "Деревня Универсиады". На торжественной церемонии присутствовали глава региона Евгений Куйвашев, полпред в УрФО Владимир Якушев и первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров.

По словам губернатора, открытие Деревни - первое событие спортивного фестиваля. Именно это место на ближайшие 10 дней станет центром общения спортивной молодежи и гостей уральской столицы.

открытие Деревни Международного фестиваля университетского спорта(2023)|Фото: све.рф

"Мы вместе с Правительством Российской Федерации, нашими региональными коллегами и городскими властями много и упорно готовились к приёму гостей в Спортивной деревне. Мы постарались сделать всё для того, чтобы вам здесь было комфортно, удобно, чтобы эта деревня была по-настоящему современной коммуникационной площадкой", – сказал Куйвашев.

Спортсмены уже заселились в новые общежития и могут свободно пользоваться столовой, фитнес-центром и зоной взвешивания. Главный операционный центр, обладающий наиболее полной и достоверной информацией обо всех событиях, также располагается здесь. Якушев отметил, что в Деревне собраны самые современные спортивные объекты, а также оборудована инфраструктура для качественного восстановления спортсменов и комфортного наблюдения за соревнованиями. Полпред пожелал спортсменам больше побед и , хороших эмоций и поменьше травм.

открытие Деревни Международного фестиваля университетского спорта(2023)|Фото: све.рф

К его словам присоединился и первый замминистра спорта.

"Здесь созданы прекрасные условия для проживания, соревнований, пребывания на российской земле. В ближайшие дни комплекс Деревни станет вашим домом. И я уверен, что вы почувствуете себя как дома на этой гостеприимной земле. Друзья, соревнуйтесь и побеждайте, улыбайтесь и дружите, наслаждайтесь гостеприимством России и добродушием свердловской земли", – обратился к участникам фестиваля Азат Кадыров.

По традиции ключи от спортивно деревни были переданы ее мэру - мастеру спорта международного класса, российскому автогонщику Сергею Карякину. Именно он будет отвечать за взаимодействие с участниками фестиваля и познакомит гостей с культурой и традициями Среднего Урала.

открытие Деревни Международного фестиваля университетского спорта(2023)|Фото: све.рф

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. На различных спортивных площадках города запланированы дружеские турниры по кикеру, волейболу, баскетболу, настольному теннису, подвижным играм, прикладные и digital-мастер-классы, а также турниры по фиджитал-баскетболу от международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал "Игры Будущего".

Теги: Кадыров, Деревня Международного фестиваля университетского спорта, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети