Кадыров открыл Деревню Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открыли Деревню Международного фестиваля университетского спорта, знакомую местным жителям по старому названию "Деревня Универсиады". На торжественной церемонии присутствовали глава региона Евгений Куйвашев, полпред в УрФО Владимир Якушев и первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров.

По словам губернатора, открытие Деревни - первое событие спортивного фестиваля. Именно это место на ближайшие 10 дней станет центром общения спортивной молодежи и гостей уральской столицы.

"Мы вместе с Правительством Российской Федерации, нашими региональными коллегами и городскими властями много и упорно готовились к приёму гостей в Спортивной деревне. Мы постарались сделать всё для того, чтобы вам здесь было комфортно, удобно, чтобы эта деревня была по-настоящему современной коммуникационной площадкой", – сказал Куйвашев.

Спортсмены уже заселились в новые общежития и могут свободно пользоваться столовой, фитнес-центром и зоной взвешивания. Главный операционный центр, обладающий наиболее полной и достоверной информацией обо всех событиях, также располагается здесь. Якушев отметил, что в Деревне собраны самые современные спортивные объекты, а также оборудована инфраструктура для качественного восстановления спортсменов и комфортного наблюдения за соревнованиями. Полпред пожелал спортсменам больше побед и , хороших эмоций и поменьше травм.

К его словам присоединился и первый замминистра спорта.

"Здесь созданы прекрасные условия для проживания, соревнований, пребывания на российской земле. В ближайшие дни комплекс Деревни станет вашим домом. И я уверен, что вы почувствуете себя как дома на этой гостеприимной земле. Друзья, соревнуйтесь и побеждайте, улыбайтесь и дружите, наслаждайтесь гостеприимством России и добродушием свердловской земли", – обратился к участникам фестиваля Азат Кадыров.

По традиции ключи от спортивно деревни были переданы ее мэру - мастеру спорта международного класса, российскому автогонщику Сергею Карякину. Именно он будет отвечать за взаимодействие с участниками фестиваля и познакомит гостей с культурой и традициями Среднего Урала.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. На различных спортивных площадках города запланированы дружеские турниры по кикеру, волейболу, баскетболу, настольному теннису, подвижным играм, прикладные и digital-мастер-классы, а также турниры по фиджитал-баскетболу от международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал "Игры Будущего".