18 Августа 2023
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Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

МВД ограничило работу Интерпола в России

МВД России выпустило приказ об ограничении полномочий Интерпола на территории страны. Теперь бюро сможет только проводить опросы, наводить справки и отождествлять личности. Интерпол в России больше не может вести оперативно-разыскную деятельность, передает "Коммерсант".

Интерпол — крупнейшая в мире международная полицейская организация, в нее входят 195 стран. Интерпол занимается координацией национальных правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

Россия вступила в Интерпол в 1990 году. С 1996 году в структуре МВД работает Национальное центральное бюро Интерпола, которое занимается международным полицейским сотрудничеством по линии Интерпола.

Теги: интерпол, расследование, мвд, полиция


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