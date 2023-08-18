После нападения на журналистов ВГТРК в Москве возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве.

По данным следствия, 17 августа съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть1"телеканала "Россия 24" отправилась в коммунальную квартиру на Касимовской улице. Она должна была снять репортаж о так называемых "профессиональных соседях". Однако двое мужчин, которые находились в этой квартире, избили журналистов во время съемок репортажа.

Нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

"Профессиональные соседи" - это арендаторы или покупатели доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, целью которых является всевозможный шантаж добросовестных жителей. Они создают невыносимые условия жизни для остальных собственников в квартире, в результате чего те вынуждены продать свои доли.