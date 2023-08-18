В Сургуте собраны три десятка портфелей для школьников из Макеевки

В Сургуте собраны три десятка портфелей для детей из Макеевки в рамках федеральной акции «Собери ребенка в школу». Организаторы социального мероприятия - «Единая Россия» - поддерживают школьников более 10 лет.

Член местного политического совета, представитель "Женского движения" Галина Патракова сообщила, что три десятка портфелей собраны представителями института экономики, управления и права.

"Мы собрали их с большой любовью. Работал весь коллектив. В каждый из рюкзачков вложили открытку с поздравлением с 1 сентября. Кто-то собирал портфель для первоклассника, кто-то – для подростка", - сказала Патракова.

По словам исполнительного секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Алены Соловьевой, сегодня в городе проходит замечательная акция. Для детей из Макеевки собраны 30 портфелей. В ближайшее время 65 рюкзаков вручат детям участников специальной военной операции, ребятам с врожденными пороками развития и из многодетных и малоимущих семей.

Депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко уточнил, что акция является ежегодной.

"Мы формировали общий фонд, из которого выделяли средства на эти цели. В этом году каждый депутат собирает портфель самостоятельно для ребят из нуждающихся семей. Для тех семей, где глава мобилизован, для тех, кто участвует в СВО. Также это многодетные, малоимущие семьи. Кроме того, в этом году этот перечень также расширен еще и детками, которые проживают в ДНР , в городе Макеевка. Акция уже носит системный характер. И вся команда, большая команда Югры, депутаты всех уровней всегда к этой акции присоединяются. И все ресурсы, которые имеются, мы хотим вложить в будущее поколение", - сказал Дмитрий Нечепуренко.