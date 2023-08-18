В Челябинске еще на три дня продлен режим НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Аше, Сатке, Карабаше, Коркино и Златоусте продлили режим неблагоприятных метеорологических условий.

В Челябинске, Аше, Сатке, Карабаше, Коркино и Златоусте режим НМУ первой степени был объявлен 14 августа. Он будет действовать до 19 часов 21 августа. В Магнитогорске НМУ действуют с 12 августа. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городе до 19 часов 19 августа.

В этот период в приземном слое атмосферы будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В регионе усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий. Они должны приостановить часть производственных процессов для снижения выбросов.