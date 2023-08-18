Bild: ВСУ стремительно теряют западную технику

Немецкое издание Bild заявило, что украинские военные платят высокую цену за минимальное продвижение в ходе своего контрнаступления.

В материале сообщается, что только во время боев за Старомайорское ВСУ потеряли 31 единицу техники, в том числе 23 бронетранспортера с противоминной защитой, которые передали страны НАТО.

Отмечается, что в результате ВСУ заняли населенный пункт, но этот результат можно считать достижением ВС РФ, целью которых является уничтожение как можно большего количества западной техники.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан, это показывают предварительные итоги боевых действий. Министр также заявил, что техника советского производства во многих случаях превосходит поставленную Украине западную технику. "Ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет", - сказал он.

Также Шойгу заявил, что широко разрекламированная техника Запада в боевых условиях оказалась далеко не безупречной.