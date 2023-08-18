Еще один пострадавший при взрыве на месторождении в Югре скончался

Скончался еще один пострадавший на Талинском месторождении ООО "Няганьнефть" группы компаний ННК. Об этом Накануне.RU сообщил источник в сфере здравоохранения.

У пострадавшего были обширные ожоги.

Официального подтверждения пока нет. В окружной департамент здравоохранения направлен запрос.

Напомним, по предварительным данным следствия, 14 августа на участке месторождения, расположенном на 80 км дороги Нягань – Талинка, произошел порыв паронефтяного облака, которое в последующем воспламенилось. Это случилось из-за нарушения правил безопасности при ремонте с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Один работник, напомним, скончался на месте происшествия. Второй работник погиб в больнице 15 августа.