Уральский полпред вручил дипломы выпускникам программы "Эффективный менеджер в публичном управлении" РАНХиГС

В уральском полпредстве прошла торжественная церемония вручения дипломов о профессиональной переподготовке по программе "Эффективный менеджер в публичном управлении" РАНХиГС 27 выпускникам проекта "Команда Урала. Реформация".

"Искренне поздравляю всех с успешным завершением профессиональной переподготовки. Теперь мы вместе будем двигаться к нашей главной цели - к процветанию Урала и России! Ведь выпуск – новый старт ваших успехов", - сказал уральский полпред Владимир Якушев.

Программа "Команда Урала. Реформация – уникальная образовательная программа, включающая в себя различные модули, которые проводились во всех регионах Уральского федерального округа. В ходе проекта участники получали знание и опыт в различных областях экономики, инновационных технологий, политики, работе с гражданским обществом и молодежью.