В Челябинской области в школы района завезли мясо птицы и субпродукты, запрещенные для питания детей

В Челябинской области в школы Кусы поступила животноводческая продукция, запрещенная техрегламентом для детского питания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Индивидуальный предприниматель реализовал в школы замороженную говяжью печень производства Аргентина со сроком годности в 1,5 года. При этом для питания детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование субпродуктов со сроками годности более 6 месяцев. Также поступило замороженное мясо птицы, произведенная из замороженного сырья. Однако при производстве продукции из мяса птицы для детского питания допускается использование только охлажденного мяса птицы. Использование продукции из замороженного куриного сырья запрещено.

Предпринимателю объявлено предостережение. В школы района направлены информационные письма.