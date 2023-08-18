18 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Казахстан может перенаправить свою нефть из Новороссийска в другой порт

Казахстан может перенаправить свою нефть из порта Новороссийск в порт Усть-Луга (Ленинградская область), заявил заместитель гендиректора компании "КазТрансОйл" по транспортировке Эрик Сагиев.

"По Новороссийску нами рассматриваются варианты. В случае ухудшения ситуации в акватории Черного моря те объемы, которые мы транспортируем по направлению порт Шесхарис, будут перекинуты в порт Усть-Луга", - цитирует топ-менеджера "Интерфакс".

Ранее Новороссийск и в целом Черноморское побережье Кавказа подвергались атакам ВСУ.

Казахский трубопровод к нефтеналивному терминалу в Новороссийске является путем сбыта более 80% экспортной казахстанской нефти.

Теги: казахстан, новороссийск, нефть


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