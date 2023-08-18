18 Августа 2023
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Правда-на-Амуре&quot; / youtube.com/@pravda-na-amure

Московская патриархия взяла на контроль ситуацию с "освящением" памятника Сталину

Московская патриархия взяла на контроль ситуацию с "освящением" памятника Сталину в Великих Луках. Об этом сообщил заместитель управляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

Она назвал ситуацию "совершенно возмутительной". Епископ не согласился со словами священника, который заявил на церемонии, что благодаря гонениям на церковь при Сталине появилось "много новомучеников и исповедников".

"Злодеяния от этого меньшим злом не становятся", - написал епископ Зеленоградский Савва.

Как сообщалось ранее, Великолукская епархия РПЦ начала служебную проверку по поводу участия священнослужителей этого подразделения Псковской митрополии в открытии памятника Иосифу Сталину. Открытие состоялось 15 августа и вызвало широкий общественный резонанс.

В сообщении на сайте епархии говорится, что священники приняли участие в этом мероприятии "без благословения и согласования с епархиальным управлением".

Теги: памятник сталину, великие луки, рпц


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Ранее 18.08.2023 08:35 Мск В РПЦ начали проверку из-за участия великолукских священников в открытии памятника Сталину

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