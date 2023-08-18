18 Августа 2023
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Фото:nakanune.ru

СПЧ просит ФСИН перевести избитого в СИЗО Грозного Никиту Журавеля в другой регион

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева направила на имя директора ФСИН Аркадия Гостева обращение, в котором просит немедленно перевести из СИЗО Грозного жителя Волгограда Никиту Журавеля. Ранее он сообщил омбудсмену Татьяне Москальковой об избиении сыном Рамзана Кадырова. А окружение Кадырова публично подтвердило этот факт и одобрило его.

Меркачева в своем обращении напоминает Гостеву про положения федерального закона "О содержании под стражей". Она также отметила, что "ответственность за жизнь и здоровье заключенного лежит, в соответствии с законодательством, на ФСИН"

"Публичные (через их официальные акаунта в соцсетях) высказывания общественных и политических деятелей Чечни подтверждают факт избиения Никиты Журавеля в период его содержания под стражей. С учетом этого прошу в целях безопасности срочно перевести Никиту Журавеля в учреждение ФСИН другого региона. Также прошу провести проверку, на каком основании в период содержания под стражей к нему получили доступ лица, не имеющие отношения к следствию и не пользующиеся, по закону, правом общения с подследственными", - говорится в обращении правозащитницы.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пока не прокомментировала ситуацию.

Напомним, житель Волгограда Никита Журавель сжег Коран. На время следствия его задержали и отправили в СИЗО Грозного, причем это одобрили президент России и министр юстиции России.

Накануне Журавель сообщил омбудсмену, что к нему в СИЗО приходил сын Кадырова (которому, по данным СМИ, 15 лет) и избил его. Депутат Госдумы от Чечни, представитель "Единой России" Адам Делимханов подтвердил эту информацию, глава чеченского правительства подтвердил и одобрил действия сына Кадырова.

Теги: спч, фсин, избиение, сизо, чечня, никита журавель, рамзан кадыров


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