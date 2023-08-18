18 Августа 2023
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Фото: yanao.ru

Стая гусей повредила самолет авиакомпании "Ямал"

Самолет А-320 авиакомпании "Ямал", совершающий коммерческий рейс по маршруту Бованенково - Москва (Домодедово) столкнулся при взлете со стаей гусей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 17 августа. Сразу после происшествия экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета.

На борту было 144 пассажира, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

На послеполетном осмотре обнаружены повреждения лопаток одной из силовых установок самолета, судно отстранено от полетов. Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о безопасности полета.

Теги: гуси, самолет, Ямал, авиакомпания


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