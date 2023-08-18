Что завещали предки: в Екатеринбурге вскрыли капсулу времени полувековой давности

В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени, которая была заложена полвека назад жителями советского Свердловска. Саркофаг опустили в землю в Историческом сквере в 1973 году, и вот, к празднованию 300-летия столицы Урала потомки, наконец, смогли ее увидеть.

Торжественная церемония собрала тысячи горожан, многие пришли с детьми. Кого-то взял с собой шляпы и зонты, чтобы укрыться от беспощадного солнца, другим же пришлось накрываться одеждой или прятаться в тени.

На церемонию прибыли иностранные делегации, председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, замгубернатора области Александр Высокинский, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Глава региона Евгений Куйвашев от посещения столь знаменательного события отказался.

"В 1973 году свердловчане решили отправить послание о себе в далекое будущее. Не просто на 50 лет вперед, а в третье тысячелетие! Сейчас, когда подошел срок, мы бережно извлекли капсулу времени в Историческом сквере. Содержавшиеся в ней материалы будут храниться в Музее истории Екатеринбурга, их тщательно изучат специалисты", — сказал Алексей Орлов.

Хоть подъем капсулы и транслировали на большой экран, многие екатеринбуржцы старались пробиться вперёд и увидеть всё собственными глазами. В какой-то момент горожане стали скандировать "Выше!", чтобы не только приглашённые гости и СМИ смогли запечатлеть исторический момент.

Увы, многие екатеринбуржцы ожидали, что сегодня капсулу не только поднимут, но и вскроют, однако ведущие поспешили огорчить горожан: вскрытие произойдёт в историческом музее Екатеринбурга только через несколько дней. Увидеть такой момент не получится, но всё содержимое будет выставлено в том же музее уже в ближайшее время. Текст послания будет озвучен в ноябре, в исторический день рождения города.

Наталья Загайнова, 1973 году научный сотрудник Свердловского государственного объединенного Историко-революционного музея, рассказала Накануне.RU: "Что [какое обращение] туда закладывали, не говорили, не читали текст. Но текст готовила Комсомольская организация и городская администрация в стиле "Привет пионерам и комсомольцам будущего".

Капсула пробудет на Плотинке ещё три дня, включая сегодняшний, чтобы все желающие могли с ней сфотографироваться.

Ранее мы показывали, как именно будет выглядеть новая капсула времени, закладка которой состоится в ноябре 2023 года. Вскрывать ее будут тоже через 50 лет, в 2073 году. Градоначальник Алексей Орлов полагает, что это не такое уж далекое будущее.