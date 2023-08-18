Памфилова высказалась о задержании сопредседателя движения "Голос"*

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова рассчитывает на "объективное разбирательство" в ситуации с уголовным делом в отношении сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца.

"Мне очень хочется надеяться, что разберутся объективно. Потому что его (Мельконьянца – прим. ред.) часто профессиональная критика иногда нам очень помогала", - цитируют Памфилову "Ведомости".

Мельконьянца задержали 17 августа в Москве. Адвокат правозащитника сообщил, что активиста подозревают в сотрудничестве с "нежелательной организацией". По соответствующей уголовной статье фигурантам может грозить до шести лет лишения свободы.

Адвокат Мельконьянца отмечает, что "Голос"* ранее действительно сотрудничал с организацией, к которой у российских властей возникли претензии, но после признания ее нежелательной приостановил сотрудничество.

Сообщается, что обыски прошли у 14 региональных координаторов и активистов "Голоса"* в восьми регионах.

Движение занимается наблюдением за выборами в России и выявлением нарушений на них. Было признано иноагентом – незарегистрированной организацией в 2021 году. Тогда глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявляла, что статус иноагента не помешает "Голосу"* наблюдать за выборами, а активисты "не будут поражены в правах как наблюдатели".

"Насколько я знаю, в активе этого движения около 50 человек. Я гарантирую, что они абсолютно не будут поражены в правах как наблюдатели. И Григорий Аркадьевич [Мельконьянц], и его коллеги смогут пойти наблюдателями туда, куда считают нужным, в том числе могут принимать участие в видеонаблюдении", - сказала Памфилова в 2021 году.

Она также положительно высказалась о Мельконьянце: "Я хочу сказать, что Григорий Аркадьевич – очень квалифицированный, профессиональный электоральный эксперт. Очень часто, буквально под микроскопом изучает все наши документы. Он по каждому поводу пишет нам свои замечания, мы ему отвечаем".

Напомним, что теперь иностранным агентам запрещено быть наблюдателями на выборах. Недавно ЦИК отчиталась пресечении "попытках" иноагентов зарегистрироваться в качестве наблюдателей.

*внесено в реестр иноагентов Минюста РФ