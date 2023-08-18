В Екатеринбурге стартовали квалификационные заезды чемпионата России по BMX-фристайл

На площадке RCC FEST стартовали квалификационные заезды чемпионата России по BMX-фристайл. Сразиться за звание чемпионов в столицу Урала приехали 38 сильнейших райдеров страны, девять из них – женщины.

География соревнований поражает: среди заявившихся на участие – спортсмены Татарстана, Санкт-Петербурга, Московской, Оренбургской, Самарской, Ростовской, Калининградской областей, Красноярского и Краснодарского краев, а также Белоруссии. Уже известно, что свои спортивные навыки продемонстрируют мастер-спорта международного класса Ирек Ризаев, победитель Спартакиады молодежи России и первенства страны в классе BMX-фристайл-парк Анар Алиев, призер Кубка страны по BMX-фристайлу Арсений Любишкин, участница Олимпийских игр в Токио, уроженка Ревды Екатерина Круглова.

19 августа состоятся финальные заезды, первая шестерка райдеров среди мужчин и шестерика среди женщин по итогам чемпионата попадет в сборную России, сообщили Накануне.RU организаторы чемпионата.