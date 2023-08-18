В Екатеринбурге стартовали квалификационные заезды чемпионата России по BMX-фристайл

18 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальный рейтинг" тестируют на таксистах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт Свердловская область
Фото: Олег Ковалюк

В Екатеринбурге стартовали квалификационные заезды чемпионата России по BMX-фристайл

На площадке RCC FEST стартовали квалификационные заезды чемпионата России по BMX-фристайл. Сразиться за звание чемпионов в столицу Урала приехали 38 сильнейших райдеров страны, девять из них – женщины.

География соревнований поражает: среди заявившихся на участие – спортсмены Татарстана, Санкт-Петербурга, Московской, Оренбургской, Самарской, Ростовской, Калининградской областей, Красноярского и Краснодарского краев, а также Белоруссии. Уже известно, что свои спортивные навыки продемонстрируют мастер-спорта международного класса Ирек Ризаев, победитель Спартакиады молодежи России и первенства страны в классе BMX-фристайл-парк Анар Алиев, призер Кубка страны по BMX-фристайлу Арсений Любишкин, участница Олимпийских игр в Токио, уроженка Ревды Екатерина Круглова.

19 августа состоятся финальные заезды, первая шестерка райдеров среди мужчин и шестерика среди женщин по итогам чемпионата попадет в сборную России, сообщили Накануне.RU организаторы чемпионата.

Чемпионат России по BMX-фристайл(2023)|Фото: Олег Ковалюк

Чемпионат России по BMX-фристайл(2023)|Фото: Олег Ковалюк

Чемпионат России по BMX-фристайл(2023)|Фото: Олег Ковалюк

Чемпионат России по BMX-фристайл(2023)|Фото: Олег Ковалюк

Теги: RCC FEST, BMX-фристайл


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети