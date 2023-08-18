Две тысячи человек эвакуировали из "Москва-сити" после ложного сообщения об атаке БПЛА

В комплексе "Москва-Сити" проводят массовую эвакуацию из-за ложного сообщения об атаке БПЛА, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, в администрацию башен В и С поступил звонок о скором прилете дрона-камикадзе. Из первой высотки уже вывели около двух тысяч человек.

Mash сообщает, что угрозу организовали телефонные террористы после публикации в Сети видео с "роем беспилотников над Серпуховом".

Власти горокруга, в свою очередь, заявили, что появившаяся в соцсетях информация о пролете беспилотника в Серпухове не подтверждается, сообщений от местных жителей о БПЛА не поступало.

Напомним, минувшей ночью при попытке пролета на Москву был сбит беспилотный летательный аппарат. Как заявил в Telegram мэр Сергей Собянин, его ликвидировали силы противовоздушной обороны. Обломки упали в зоне Экспоцентра у "Москва-сити". Обломки повредили восьмой павильон Экспоцентра. Пострадавших нет.