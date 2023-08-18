В Челябинске пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей и стала их невольной сообщницей

В Челябинске мошенники убедили пенсионерку из Челябинска перевести все деньги и сделали своей сообщницей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратилась 85-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к ее счету. Ей сказали, что надо снять деньги и передать их женщине, которая переведет их на "безопасный счет". Женщина так и поступила, лишившись 2 млн рублей.

Сотрудники полиции установили женщину, которой потерпевшая передала деньги. Ей оказалась 82-летняя местная жительница, которая тоже стала жертвой мошенников. Женщина перевела мошенникам около 2 млн рублей, а также по их просьбе "помогла" пожилой женщине перевести деньги на "безопасный" счет для их сохранности. Пакет с деньгами, которые она получила от 85-летней потерпевшей, женщина передала другой женщине, розыск которой сейчас ведется. Вероятна, что она тоже жертва мошенников.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.