В Екатеринбурге построят квартал для 25,5 тысяч жителей
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил постройку жилых домов в границах 2-й Новосибирской – Городской 1 (условное название) – Дивизионной – Предельной – Умельцев – Окружной.
Речь идет о жилых домах разной высоты. Проектная численность населения – 25 тыс. человек. Общая площадь жилых помещений составит 757 тыс. 724 кв. м, объекты предпринимательской деятельности займут 50,5 тыс. кв. м.
Документы опубликованы на портале администрации Екатеринбурга.