США пригрозили санкциями Турции за помощь России в обходе ограничений

Администрация США пригрозила Турции рестрикциями в связи с тем, что она якобы помогает России обходить введенные против нее санкции, сообщает The Wall Street Journal.

Как заявил изданию западный дипломат, американская сторона информировала Анкару о последствиях содействия Москве.

Отмечается, что США и ЕС стремятся ужесточить соблюдение санкций в Турции, так как республика увеличила торговлю с Россией после начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов не рассматривают вариант смягчения антироссийских санкций, чтобы способствовать возвращению Москвы в зерновую сделку. Об этом заявил координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби. По его словам, ограничительные меры со стороны США не направлены против сельского хозяйства России, включая удобрения.