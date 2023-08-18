18 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Югре участникам СВО, ставшим инвалидами, будут выдавать сертификаты на покупку инвалидных колясок

Власти Югры приняли решение о выдаче специальных сертификатов на приобретение инвалидных колясок с механическим приводом для участников специальной военной операции, получивших травмы во время службы, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос был рассмотрен на сегодняшнем заседании правительства автономного округа.

"Принято решение установить дополнительную меру поддержки ветеранов боевых действий, получивших инвалидность вследствие военной травмы, - сертификат на приобретение технического средства реабилитации в виде транспортного средства с ручным управлением", - говорится в сообщении на сайте думы.

Участники спецоперации будут получать специальный сертификат, который позволит им выбрать необходимое техническое средство реабилитации и оплатить услуги по их ремонту.

Власти полагают, что введение данной меры поддержки будет способствовать улучшению качества жизни инвалидов боевых действий, повышению их мобильности, возвращению к активному образу жизни, компенсации ограничения способности к самостоятельному передвижению, оказанию содействия в социальной реабилитации, в том числе психологической, профессиональной и трудовой.

Теги: правительство, спецоперация, сертификат


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