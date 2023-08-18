В Челябинске возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб один человек, двое пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, ДТП произошло вечером 17 августа. 52-летний водитель автомобиля Škoda Octavia, двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке улиц Молодежной и Винницкой столкнулся с Toyota Vista, двигавшимся по улице Винницкой. После удара Toyota столкнулась со встречным автомобилем Renault Sandero, наехала на бордюрный камень и врезалась в электроопору с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 19-летний пассажир Toyota от полученных травм скончался в медицинском учреждении, 35-летний водитель и 27-летний пассажир доставлены в больницу.