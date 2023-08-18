Пушилин признал давление на родителей в выборе формы обучения

Принуждение родителей переводить своих детей в обязательном порядке на очное или дистанционное обучение в школах ДНР недопустимо. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин. Он признал факты давления на родителей со стороны руководства школ, чтобы те написали заявление о "добровольном" переводе детей на очную форму.

Реакция последовала вслед за горячо обсуждаемой в ДНР темой - возможным переводом детей на очное обучение. На днях Пушилин заявил, что с 1 сентября школы в ДНР будут "по максимуму" переведены на очное обучение, так как многие родители этого ждут. А учеников из самых обстреливаемых районов будут возить в другие школы в более безопасных районах. Вероятно, некоторые директора школ поняли это буквально. В результате возник общественный резонанс, многие родители возмущены. Пушилин поддержал родителей и их право самим решать, как будет учиться их ребенок.

"Родители, выбирая формат обучения своих детей, должны руководствоваться первым делом своим пониманием их безопасности, как будет лучше их ребенку. Прежде чем предложить перейти учебным учреждениям к очному формату, мы изучили множество обращений родителей, которые хотят, чтобы их дети получали знания, сидя за партами, а не дистанционно. Очевидно, что это невозможно в прифронтовых районах", — сказал он.

Основная претензия со стороны родителей: кто будет отвечать за безопасность детей в школах и во время перевозок? Донецк до сих пор находится под ежедневными вражескими обстрелами, которые в обозримом будущем не прекратятся, и в любой район города (и других городов) может прилететь ракета или снаряд. Ничего неясно и по самим перевозкам - что это за режим.

Перед началом учебного года школы просят родителей написать заявление, в котором нужно указать форму обучения ребенка. Это останавливает многих от выбора очной формы, ведь получается, что в случае обстрела школы и гибели ребенка вина будет на родителях - это они выбрали очную форму, хотя могли выбрать дистант.

"Денис Владимирович, как вы себе это представляете? Как-то не стыкуются ваши призывы максимально ограничить передвижения в связи с обстрелами, с готовностью отправить детей в школы. Или вы придумали какой-то способ телепортации?!" - недоумевает Ирина.

"И не жалко детей? Ведь все это до первого обстрела. Неужели не понятно..." - пишет Геннадий из Донецка.

Еще одна причина недовольства - само заявление. Большинство родителей выбирают ненавистный дистант, и формально получается, что он продлевается по их собственной просьбе, а 1 сентября власти ДНР сообщат, что дистант снова продлен по просьбе родителей. Но это безысходность, а не свободный выбор. Именно об этом говорится как в большинстве родительских комментариях в соцсетях, так и в личных разговорах. Ситуация крайне неприятная и беспросветная - дети уже третий год подряд будут на дистанте, притом что перед этим два года школы тоже частично уходили на дистант под предлогом ковида.

"Очное обучение - опасно, заочное - бесполезно", - коротко охарактеризовала ситуацию Нина из Енакиево.

"Выбираем между дураком и могилой. Пусть лучше меньше знаний, но живые. Чем хоронить очно обучающихся", - добавляет Татьяна.

Непонятно и то, как будет осуществляться обучение в новых условиях. Если часть класса будет на дистанте, а часть в школе, то необходимо два занятия по одному и тому же уроку. Кто их будет проводить? На все эти вопросы ответа пока нет.

С 1 сентября откроются и некоторые детские сады, но где именно - это, как и в случае со школами, не сообщается. По словам министра образования ДНР Ольги Колударовой, на очную работу планируют вывести 421 школу и 409 детских садов республики. Эти цифры вполне могут измениться.