Жители ЛНР не будут напрямую выбирать главу региона

Жители ЛНР не получат возможности напрямую выбирать руководителя республики.

Народный совет ДНР принял решение избирать главу региона депутатами заксобрания, то есть этого самого Народного совета.

Председатель совета Денис Мирошниченко отметил, что депутаты будут выбирать главу из числа трех кандидатов, которых будет представлять президент России. Избрание главы ЛНР будет проводиться в ходе тайного голосования.

Сейчас ЛНР возглавляет врио главы региона Леонид Пасечник. Он возглавляет республику с 2017 года. Изначально был назначен на эту должность предыдущим главой Игорем Плотницким, ушедшим в отставку. В 2018 году баллотировался в руководители республики и был избран в ходе всеобщего голосования. Плотницкий тоже участвовал в выборах – в 2014 году.