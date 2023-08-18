18 Августа 2023
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: permkrai.er.ru

Прикамский министр-кандидат в мэры Перми вступил в "Единую Россию"

В Перми основной кандидат на должность главы города министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин заручился поддержкой партии большинства. Сегодня он вступил в "Единую Россию". Об этом Накануне.RU сообщили в организации.

18 августа в Перми прошла конференция регионального отделения "ЕР".

Секретарь реготделения партии "Единая Россия" Вячеслав Григорьев вручил партийный билет и значок членов "Единой России" министру экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуарду Соснину. Также партбилет получила министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова.

Эдуард Соснин(2023)|Фото: permkrai.er.ru

Кроме того, сообщается, что делегаты Конференции приняли решение поддержать из числа кандидатов для избрания на должность главы города Перми — главы администрации города Перми кандидатуру Эдуарда Соснина.

Напомним, завершающий этап конкурса состоится 22 августа. Депутаты городской думы изберут главу города на заседании пермской гордумы. Помимо Эдуарда Соснина в конкурсе участвует глава Ленинского района Перми Александр Русанов.

Теги: Эдуард Соснин, Единая Россия, партбилет


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