18 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Работы по восстановлению лесов во Владимирской области идут с опережением плана

наС 2019 года в регионе успешно реализуется региональный проект «Сохранение лесов Владимирской области» нацпроекта «Экология». Его ключевая цель – обеспечение к 2024 году 100-процентного баланса выбытия и воспроизводства лесов. Оценивается отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, уточняют в Министерстве лесного хозяйства.

Владимирская область идёт с опережением графиков. В 2019 году этот показатель составлял 68,3 процента, по итогам 2021 года – 103,4 процента (при плане 85,7), в 2022 году – 105,4 процента (при плане 91,5). Достигнуты и дополнительные показатели нацпроекта: снижен ущерб от лесных пожаров, увеличена площадь лесовосстановления до 6,7 тыс. га в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

залесенная территория, ЖК WOODS(2019)|Фото: Накануне.RU

С 2019 по 2022 год региону удалось увеличить площадь и качество восстановления лесов, сформировать запас лесных семян на сумму 4,8 млн рублей, обновить 188 единиц лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 52 млн рублей и 318 единиц лесопожарной техники и оборудования на сумму 218,8 млн рублей. В 2023 году приобретены 4 пожарных автоцистерны на сумму 37,2 млн рублей.

Пожарная машина(2018)|Фото:Накануне.RU

Современная техника значительно повышает эффективность профилактики и тушения лесных пожаров. Так, малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗа позволяет мгновенно реагировать на возникающие возгорания. При необходимости подключаются большие пожарные автомобили и трактора с плугами и навесным оборудованием. Закуплены специализированные полноприводные автобусы на базе автомобиля ГАЗ «Садко Next», автоцистерны, мотовездеход с прицепом, быстроразворачиваемый комплекс радиосвязи, мотопомпы, бензопилы. Кроме того, впервые в истории лесникам Владимирской области приобрели квадрокоптеры и квадроциклы, позволяющие оперативно проводить разведку очагов возгорания, своевременно определять направление огня, его интенсивность, угрозу распространения и многие другие критерии.

По сведениям Федерального агентства лесного хозяйства по итогам 2022 года Владимирская область вошла топ-5 регионов-лидеров по скорости ликвидации лесных пожаров в первые сутки. Наиболее сложной была ситуация на границе с Рязанской и Нижегородской областями. Благодаря оперативным и слаженным действиям лесных пожарных удалось предотвратить экологическую катастрофу.

Правительство РФ приняло решение продлить нацпроект до 2030 года, что позволит серьёзно нарастить темпы лесовосстановления, обновить противопожарную технику, сократить площади лесных пожаров.

Теги: восстановление лесов, пожарная охрана, нацпроект, экология


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