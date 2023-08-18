Работы по восстановлению лесов во Владимирской области идут с опережением плана

наС 2019 года в регионе успешно реализуется региональный проект «Сохранение лесов Владимирской области» нацпроекта «Экология». Его ключевая цель – обеспечение к 2024 году 100-процентного баланса выбытия и воспроизводства лесов. Оценивается отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, уточняют в Министерстве лесного хозяйства.

Владимирская область идёт с опережением графиков. В 2019 году этот показатель составлял 68,3 процента, по итогам 2021 года – 103,4 процента (при плане 85,7), в 2022 году – 105,4 процента (при плане 91,5). Достигнуты и дополнительные показатели нацпроекта: снижен ущерб от лесных пожаров, увеличена площадь лесовосстановления до 6,7 тыс. га в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

С 2019 по 2022 год региону удалось увеличить площадь и качество восстановления лесов, сформировать запас лесных семян на сумму 4,8 млн рублей, обновить 188 единиц лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 52 млн рублей и 318 единиц лесопожарной техники и оборудования на сумму 218,8 млн рублей. В 2023 году приобретены 4 пожарных автоцистерны на сумму 37,2 млн рублей.

Современная техника значительно повышает эффективность профилактики и тушения лесных пожаров. Так, малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗа позволяет мгновенно реагировать на возникающие возгорания. При необходимости подключаются большие пожарные автомобили и трактора с плугами и навесным оборудованием. Закуплены специализированные полноприводные автобусы на базе автомобиля ГАЗ «Садко Next», автоцистерны, мотовездеход с прицепом, быстроразворачиваемый комплекс радиосвязи, мотопомпы, бензопилы. Кроме того, впервые в истории лесникам Владимирской области приобрели квадрокоптеры и квадроциклы, позволяющие оперативно проводить разведку очагов возгорания, своевременно определять направление огня, его интенсивность, угрозу распространения и многие другие критерии.

По сведениям Федерального агентства лесного хозяйства по итогам 2022 года Владимирская область вошла топ-5 регионов-лидеров по скорости ликвидации лесных пожаров в первые сутки. Наиболее сложной была ситуация на границе с Рязанской и Нижегородской областями. Благодаря оперативным и слаженным действиям лесных пожарных удалось предотвратить экологическую катастрофу.

Правительство РФ приняло решение продлить нацпроект до 2030 года, что позволит серьёзно нарастить темпы лесовосстановления, обновить противопожарную технику, сократить площади лесных пожаров.