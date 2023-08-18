Следствие просит отправить под стражу предполагаемую убийцу-расчленительницу в Салехарде

Подозреваемой в убийстве и в расчленении мужчины, тело которого было найдено в мусорных мешках в Новом Уренгое, стала его сожительница. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении ее под стражу, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

Следствие установило, что 16 августа между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая несколько раз ударила мужчину ножом. Чтобы скрыть преступление она вынесла его тело в мусорных пакетах на улицу.

Дело возбуждено по статье убийство.

Напомним, труп был обнаружен 17 августа на ул. Энтузиастов, 1. Женщину вычислили по видеокамерам.