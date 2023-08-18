18 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Макет трезубца для монумента "Родина-мать" в Киеве слепил Виктор Ющенко

Бывший президент Украины Виктор Ющенко поучаствовал в "обновлении" монумента "Родина-мать" в Киеве. Скульптор Алексей Пергаменщик, который создал гигантский металлический герб-трезубец для монумента, сообщил, что Ющенко вылепил макет будущего трезубца.

"Виктор Андреевич на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который пошел в Минкульт, затем в кабмин, это все согласовали. Я выварил кусок тризуба, который вы сейчас видите, один в один", - цитирует скульптора РБК.

Стоит отметить, что трезубец ничем не отличается от стандартного, который является гербом Украины. Скульптор не пояснил, внес ли что-то особенное в макет экс-президент или он сам.

В конце июля с щита, который держит в левой руке "Родина-мать", сняли герб СССР. 6 августа начали монтировать на его места герб Украины.

Монумент "Родина-мать" является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы. Комплекс открывал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Теги: виктор ющенко, родина-мать, киев, трезубец, герб


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