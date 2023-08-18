18 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Единый день открытых отборов для работодателей прошел почти во всех муниципалитетах Владимирской области

Мероприятия работодателей прошли одновременно на 12 площадках практически во всех муниципалитетах Владимирской области, кандидатам было предложено более 1,5 тысяч вакансий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наряду с традиционным форматом также состоялись открытые отборы на территории предприятий Владимирской области, в ходе которых ищущие работу граждане смогли посмотреть на потенциальное рабочее место, познакомиться с работодателем и задать вопросы. 

прием на работу, встреча с работодателем(2023)|Фото: avo.ru

В Вязниках безработные побывали на текстильном предприятии «Владтекс-Экспорт», увидели, как производят брезент, и познакомились с профессией ткача, а на заводе автомобильной светотехники «ОСВАР» им рассказали, как создаются фары для грузовиков и тракторов. По итогам экскурсии шестеро соискателей заинтересовались вакансиями и прошли предварительное собеседование.

«Сейчас во многих подразделениях в рамках комплексной модернизации службы занятости по нацпроекту «Демография» проходят ремонты, поэтому мы прорабатываем различные форматы выездных мероприятий», – пояснила Наталья Крылова, директор Центра занятости населения.

Всего с начала года региональная служба занятости провела более 300 открытых отборов, ярмарок вакансий и учебных мест в традиционном и онлайн формате, включая 2 этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. 

прием на работу, встреча с работодателем(2023)|Фото: avo.ru

Напоминаем, что Владимирская область в числе 17 субъектов Российской Федерации вошла в проект комплексной модернизации службы занятости в рамках нацпроекта «Демография». Благодаря этому сейчас во всех подразделениях ЦЗН проводится трансформация помещений центра занятости и внедрение новых сервисов и услуг.

Теги: работдатели, день открытых дверей, вакансии, центр занятости, рабочее место


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