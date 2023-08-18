Обстрел ВСУ повредил три дома в брянском селе Петрова Гута

ВСУ обстреляли село Петрова Гута Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет, повреждены три жилых дома.

Кроме того, Mash пишет, что ВСУ взорвали вышку сотовой связи в Новых Юрковичах Брянской области. По данным Telegram -канала, около 11 утра было сброшено два снаряда с беспилотника. У местных жителей начались проблемы с сотовой связью и интернетом.