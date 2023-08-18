18 Августа 2023
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Фото: admsurgut.ru

Своя история: папа-военный, прибыв из зоны СВО, устроил сюрприз для маленькой дочки

Сургутянин с позывным «Дёма», как уже сообщало Накануне.RU, приехал в отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Его служба по контракту началась еще в октябре прошлого года. О том, что приезжает в отпуск, решил не говорить родным – хотел устроить сюрприз маленькой дочке и родителям. Задумка бойца удалась: его появление стало большим радостным событием для дочери и папы с мамой.

встреча бойца сво с дочерью(2023)|Фото: admsurgut.ru

Отряд, в котором служит сургутянин, выполняет самые сложные задачи. Мастерство военных оценила Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе своего визита на передовую.

«Губернатор посетила наш лагерь и с ней прибыла большая партия гумпомощи. Мы с Натальей Владимировной очень тепло пообщались. Её интересовало абсолютно всё. А потом губернатор стала почетным гостем на выездной свадьбе одного из наших югорских бойцов. Невеста приехала к нему прямо в зону СВО. Они расписались в Луганске, а затем поехали в полевой лагерь, где уже был накрыт праздничный стол. Губернатор была самым главным свидетелем на этой свадьбе. Горе и радость – там все рядом», – рассказал военнослужащий.

Отметим, что «Дёма» отправился на фронт добровольцем. Патриотом своей Родины, по его словам, он был всегда.

боец сво(2023)|Фото: admsurgut.ru

«Не за деньги, не за славу. Просто Родину люблю. Если человек находится в раздумьях, идти служить или нет, то идти не стоит. Тут надо без доли сомнений. Если ты чувствуешь в себе силы, что ты можешь приносить пользу Родине, то ты обязательно должен находиться там», – считает боец.

За время службы сургутянин был четыре раза отмечен наградами, одна из них – орден «За заслуги перед Отечеством». Вручали награду в полевых условиях высшие военные чины из Министерства обороны России. В отпуск, правда, приехал только с тремя: когда БТР, в котором ехали военные, был подбит в результате артобстрела, «Дёма» едва успел выбраться из горящей машины. Рюкзак с наградой остался внутри. Артобстрел – первое, что впечатлило сургутянина по прибытию на место службы. К постоянной работе артиллерии привык быстро: времени на страхи и сомнения нет.

«Сильно впечатлил первый штурм. Сейчас уже таких эмоций нет, воспринимается просто как обычная работа», – говорит он.

Помогают сургутянину и землякам поддерживать боевой дух маленькие весточки из мирной жизни. Они напоминают о том, что дома их ждут и верят в них.

«Детские письма привозят регулярно. Мы их перечитываем, храним у сердца. Бывает, перечитаешь в трудную минуту строчки, написанные детской рукой, становится гораздо легче и снова идешь в бой», – поделился военнослужащий.

боец сво с семьей(2023)|Фото: admsurgut.ru

Бойцы верят в победу, ведь это, по словам старшины, главное.

«Надежду дают родные и близкие, когда получается выйти с ними на связь. Это как глоток свежего воздуха. Надежда в том, что мы приближаем эту победу, и видим, что она приближается», – уверенно говорит «Дёма».

Напомним, в Сургуте продолжается набор на службу по контракту в рядах Вооруженных сил России. К ранее утверждённым выплатам добавилась муниципальная выплата в размере 150 тысяч рублей от города Сургута.

служба по контракту(2023)|Фото: admsurgut.ru

Контракт заключается с Министерством обороны РФ. Военнослужащий получает все положенные льготы и социальные гарантии, в том числе, предусмотренные для членов семьи.

Кроме этого, записавшихся на контрактную службу в Сургуте, обеспечивают тактическим шлемом с высоким уровнем защиты и армейской аптечкой. Иногородним полностью компенсируют проезд и проживание в Сургуте до отбытия в часть. Весь список региональных выплат, а также условия заключения контракта опубликованы на специальном сайте.

Для консультации граждан по вопросам контрактной службы в Сургуте работают пункты информирования в аэропорту Сургута и во временном здании ж/д вокзала. Пункт отбора на контрактную службу в Сургуте находится по адресу Просвещения, 19, каб.104. Предварительная запись возможна по телефону: +7(982)596-82-75. Для ответов на вопросы о службе по контракту функционирует чат-бот в Телеграме: @ContractServiceSurgut_bot.

Теги: зона сво, служба по контракту, набор на службу, минобороны, военнослужащий, боец с позывным дема


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