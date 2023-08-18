В Магнитогорске мигранта обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту изнасилования мигрантом 16-летней девушки.

"В социальных медиа опубликован материал о том, что в Магнитогорске уроженец Средней Азии совершил преступление против половой неприкосновенности 16-летней девушки", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данному факту расследуется уголовное дело по п. а ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.